صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجده رجل عند دخوله المرحاض "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقى رجل من استراليا صدمة عندما دخل مرحاض عام، إذ وجد ثعبانا ساما داخله، في بلدة جونديويندي الريفية في كوينزلاند.

وتلقت الشرطة بلاغا من الرجل حول وجود ثعبان في إحدى المراحيض العامة، وعلى الفور تم استدعاء تينيل بانكس، الصائد المحترف المعروف في المنطقة.

ووفقا لصحيفة telegraph البريطانية، نجح صائد الثعابين في الإمساك بالثعبان من خزان مرحاض عام ممسكا بكيس أسود، قبل إطلاق سراحه في النهاية في البرية.

وقال تينيل بانكس، الذي استدرج الثعبان الأسود المرقط من الحمام، إن الزاحف لديه "غريزة طبيعية للدخول في الثقوب"، وإن المراحيض توفر مكانًا للتبريد أو تناول وجبة خفيفة.

وقال بانكس: "ليس الأمر وكأنهم يذهبون إلى الحمام، يكون ذلك فقط للحصول على مشروب، أو للبحث عن مصدر للغذا، في كثير من الأحيان تجد الضفادع في المراحيض العامة".

والثعبان أسود مرقط، ويعتبر ساما وموطنه الأصلي أستراليا، وعلى الرغم من خطورته، إلا أنه لم يتسبب في أي إصابات في هذا الحادث.

وعادة ما يكون هذا الحيوان هادئا، ومن المعروف أنه يدافع عن نفسه بقوة في حالة تعرضه للتهديد .

وتعتبر أستراليا موطنًا للعديد من الأنواع السامة من الثعابين والحيوانات الأخرى، ولذلك ينصح السكان والزوار بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الحياة البرية.

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