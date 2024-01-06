وفاة رجل فجأة بعد إصابته بالأنفلونزا- احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي مدرس أمريكي يدعى "كودي كابس" في العناية المركزة بسبب مضاعفات مرتبطة بالأنفلونزا.

كان البالغ من العمر 37 عامًا والأب لأربعة أطفال، يزور عائلته في ولاية إنديانا الأمريكية عندما مرض فجأة.

وقد ثبتت إصابته بإنفلونزا A وأُدْخِل إلى وحدة العناية المركزة عندما تدهورت حالته، لكنه توفي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وصدمت عائلته لأنه كان بصحة جيدة، وقالت زوجته: "كان كودي زوجًا وأبًا مخلصًا، وكان له دور فعال في نجاح العديد من الطلاب".

الإنفلونزا هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات منتشرة على الصعيد العالمي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

وهناك أربعة أنواع: A، B، C، D. النوعان الأولان يسببان الأوبئة الموسمية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الإنفلونزا A هي السلالة السائدة حاليًا في الولايات المتحدة.

وتشمل الأعراض الرئيسية الحمى والسعال والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف والشعور بالإعياء.

ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالأنفلونزا في غضون أسبوع، لكن البعض مثل الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، قد يكونون معرضين لخطر الموت.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يتطور الفيروس إلى حالات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم المشكلات المزمنة الأخرى مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وقصور القلب الاحتقاني، والذي يمكن أن يصبح مهددًا للحياة بسرعة.

يمكن أن تتسبب الإنفلونزا أيضًا في التهاب الدماغ أو القلب أو العضلات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإنتان، وهي حالة طارئة يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تُعَالَج فورا.

اقرأ أيضا:

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة