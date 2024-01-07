الامارات | «مهرجان دبي للتسوّق».. مغامرة فريدة لعشاق الأكل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوّق مغامرة فريدة في عالم الأطعمة والمأكولات وفنون الطهي، من خلال مجموعة متنوّعة من تجارب الطعام في جميع أنحاء المدينة. ويقدم المهرجان مزيجاً متنوّعاً من الأطعمة والمأكولات لإرضاء جميع الأذواق، من السوشي أو الآيس كريم أو البرغر أو الأطباق الآسيوية الشهية أو طعام الشارع الهندي أو أطباق المطبخ البيروفي. وتعرض على مدار 38 يوماً تشكيلة استثنائية من المأكولات التي ستسعد عشاق الطعام في جميع أنحاء دبي، من «بلوواترز» النابضة بالحياة، التي تضم أكثر من 12 وجهة لتناول الطعام، إلى وسط مدينة دبي، حيث يمكن لعشاق الطعام الياباني مثلاً تناول العشاء في حي دبي للتصميم، وصولاً إلى جميرا، وإلى حتا ذات المناظر الخلابة، والقرية العالمية التي يوجد بها أكثر من 200 مطعم ومقهى وأكشاك طعام ومفاهيم جديدة. وفي فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوّق البديل في دبي، التي أصبحت إحدى الفعاليات الرئيسة في مهرجان دبي للتسوّق، العديد من أنواع المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات اللذيذة، من خلال أكثر من 10 مطاعم. ويُعدّ مهرجان دبي للتسوّق فرصة لمحبي تناول الطعام، ويعدهم بتجارب لا تُنسى في كل مكان.