الامارات | مقتل ممثل ألماني مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى الممثل الألماني كريستشن أوليفر، مع ابنتيه بحادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي «سبيد رايسر» و«سيفد باي ذي بِل»، تحطمت الخميس في المحيط «بعد لحظات قليلة من إقلاعها»، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل «ساينت فنسنت آند ذي غرينادينز».

وأشار بيان الشرطة إلى أن «ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة هم: كريستشن كليبسر (وهو الاسم الحقيقي للممثل)، وابنتاه».

وأفادت الشرطة بأن «خفر السواحل انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي وفاتهم». ويُجرى تشريح الجثة، فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وغادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار، وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستشن أوليفر في الـ51، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا و«هوليوود».