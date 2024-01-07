4 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي بوريل، عن 4 خطوات صحية مهمة "قواعد الطعام الأربع" من الأفضل اتباعها في 2024 للتخلص من الوزن الزائد.

وقالت سوزي: "تناول الطعام الصحي لإنقاص الوزن من أهم 5 قرارات يجب اتباعها في 2024".

حددت 4 قواعد للتخلص من الوزن، وهما كالتالي:

1. تناول الحلويات مرة واحدة يومياً:

من الأفضل تناول الحلويات في وقت محدد يوميا، ومن الضروري السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

ويجب أيضا التقليل من السعرات الحرارية الناتجة الموجودة في السكريات، لأن استهلاك الكثير منه يسبب السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والعديد من الأمراض الأخرى.

2. الابتعاد عن الأطعمة المقلية:

الحد من الزيوت والأطعمة المقلية والإكثار من الخضراوات والوجبات المشوية أو المطبوخة على البخار، يساعد على الحفاظ على الصحة.

وتزيد الأطعمة المقلية، خاصة البطاطس المقرمشة من احتمالية الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف جهاز المناعة.

3.الحد من الكحول والمشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الكحولية والغازية على 7 سعرات حرارية في كل غرام، ويمكن أن ترتفع إذا كانت هناك "خلطات خاصة فيها"، لذلك يجب تجنب شرب الكحوليات.

أما المشروبات الغازية، فهي مشكلة خطيرة، حسب بوريل، لأنها مليئة بالسكريات، والملوّنات، إضافة إلى الغازات. واعتبرت أن الإكثار من شربها يهتك عنق المعدة.

4. القهوة مع الحليب مرة واحدة يومياً

تعتبر بوريل أن شرب كمية ولو كبيرة، من القهوة السوداء، غير مُضرّ مثل "الكابتشينو" و"القهوة بالحليب". ودعت إلى تجنب تجاوز شرب أكثر من كوب قهوة بالحليب يومياً.

وذكرت أنه يمكن إضافة ما بين 60 إلى 100 سعرة حرارية إلى القهوة، حتى ولو كان الحليب خالياً من الدسم أو من أصل نباتي.

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