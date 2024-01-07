حتى لا تنخدع.. نصائح لشراء الملابس عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل الكثير من الأشخاص التسوق بكثرة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات بـ "إنستجرام" والمتاجر المليئة بمجموعة متنوعة من الملابس الحديثة التي تخطف الأنظار، لذلك، هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها أثناء الشراء، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

التأكد من المقاسات:

يجب علينا البحث عن مقاسات الخصر المنخفض والعالي، والصدر، والأرداف ثم اختيار المقاس المناسب.

التحقق من سياسة الإرجاع

علينا التحقق دائماً من تفاصيل سياسة الإرجاع، حيث لا تسمح لنا جميع المتاجر باستبدال منتج لا يناسبنا، ولكن معظم المتاجر تسمح بإرجاع المنتج.

والتحقق من قسم التعليقات والمراجعات التي تم تحميلها على الموقع ثم قراءة سياسات الشركة بعناية.

اختيار الدفع عند الاستلام

يتميز الدفع عند الاستلام بإطار زمني أقصر للتسليم، وهو أفضل من عملية الدفع عبر الإنترنت لتجنب التزوير والاحتيال.

ونظراً لأن بعض مواقع الويب لا تحتوي على التحقق المناسب، وقد لا تكون شرعية، فإن الأشخاص يفضلون الدفع نقداً عند التسليم.

وضع الملابس في الانتظار

إذا كان الزبون متردداً بشأن عنصر ما، فعليه أن يسأل موقع الويب عما إذا كان بإمكانهم الاحتفاظ بهذا العنصر أم لا؟ وعلى الرغم من أن العديد من مواقع الويب لا تقدم هذه الإمكانية، إلا إنستغرام لديه هذا الخيار، ويمكننا ببساطة وضع الأشياء المرشحة للشراء في سلة التسوق.

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