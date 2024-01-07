حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامة على اللسان.. تكشف حدوث جلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتهاون العديد من الأشخاص مع العلامات التي تظهر على اللسان، دون معرفة أنها بمثابة إنذار للكشف عن مشكلة صحية خطيرة.

لذا في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل العلامات التي تظهر على اللسان، وخاصًة ظهور لون أزرق مائل إلى البنفسجي دون الانتباه لذلك.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن تغير لون اللسان تعد من أبرز العلامات التي تظهر على اللسان وتستدعي سرعة التوجه إلى الطبيب المختص، وذلك لأنها تنذر بمشكلة صحية خطيرة تهدد حياتك.

وكشف موافي، أن المشكلة الصحية الخطيرة الذي يقصدها هي الإصابة بجلطة دموية في الشريان الرئوي، لذا لون اللسان الأزرق يصبح بمثابة إنذار مؤكد على الإصابة بالجلطة في الرئة، ومن العلامات المصاحبة ومؤكدة أيضًا تغير لون الأطراف إلى الأزرق، وعدم القدرة على التنفس جيدًا.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة، أن مراقبة الأعراض والعلامات الشاذة على الجسم أمر ضروري، لأنها إذا لم تكشف مشكلة خطيرة، فا يمكن أن تكون علامة على مشكلة أخرى أقل خطورة وتحتاج إلى رعاية طبية قبل تفاقمها.

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