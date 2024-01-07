أطعمة ومشروبات تمنع تراكم الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تراكم الكوليسترول في الدم يتسبب في انسداد الشرايين وخطر الإصابة بالجلطات الدموية والأمراض المزمنة التي تهدد استقرار صحتك.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على الأطعمة والمشروبات التي تمنع تراكم الكوليسترول الضار في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع WebMD.

الأفوكادو

توفر الأفوكادو حمض الأوليك الذي يساعد على منع تراكم الكوليسترول السيئ في مجرى الدم، لذا تناولها باستمرار يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الشاي

يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على مضادات أكسدة قوية قد تعمل على منع تراكم مستويات الكوليسترول في الدم، كما تقي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطانات.

الأسماك

تعد الأسماك مثل السلمون، وسمك التونة، والسردين، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تقلل من الدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي تحارب تراكم الكوليسترول في الدم.

الفواكه

هناك العديد من الفواكه التي تحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة وتمنع تراكمها في الدم، بما في ذلك الكمثرى والتفاح الغنية البكتين، وهو نوع من الألياف المذهلة في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك الحال مع الحمضيات مثل البرتقال والليمون، والتوت.

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