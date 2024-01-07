طبيب يكشف.. كوب من هذا العصير يحميك من تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول عصير الليمون الذي يوفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، لاحتوائه على عناصر غذائية متعددة، ويتعامل البعض معه على أنه واحد من أهم العلاجات الطبيعية لأمراض كثيرة، ومنها الحماية من تصلب الشرايين وارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.

ووفقًا لما ذكره الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الليمون غني بفيتامين سي، والألياف القابلة للذوبان التي تقلل من زيادة الدهون الثلاثية وتحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتحديدًا الضار منها، وبالتالي تحمي الجسم من الإصابة بتصلب الشرايين.

وأضاف صلاح، أن تأثير عصير الليمون على صحة القلب فاعلة ومذهلة، حيث يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل الموجودة بالجسم.

وكشف أخصائي التغذية، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي تجعلك تتناول كوباً من عصير الليمون، وتشمل ما يلي:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويحسن من كفاءة عمله، ويساعده على تنظيم عملية الإخراج والوقاية من الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف.

2- تعزيز صحة جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، الذي يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والجراثيم والبكتيريا بشكل متكرر.

3- تقليل الشعور بالتوتر والقلق، حيث يعمل على تهدئة الأعصاب.

4- احتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة وغيرها يدعم صحة البشرة والشعر ويقلل من الإصابة بالالتهابات.

ونصح صلاح، أن من الضروري تجنب إضافة أي سكريات صناعية على عصير الليمون لتجنب إضافة سعرات حرارية وارتفاع نسبة السكر في الدم، وفي حالة عدم تحمل المشروبات دون وجود محليات، يمكن إضافة عسل النحل، أو سكر خاص بالحمية الغذائية.

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