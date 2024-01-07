أعراض غير شائعة تكشف الإصابة بجلطة الرئة .. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الإصابة بجلطة الرئة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياتك، وغالبًا ما يتجاهل بعض الأشخاص أعراضها التي يمكن أن تكون غير شائعة.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على الأعراض التي يجب مراقبتها، و نصائح وقائية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع clevelandclinic.

كيف تحدث جلطة الرئة؟

عادة ما تعرف جلطة الرئة بالانسداد الرئوي، وهي جلطة دموية من ساقك تنتقل إلى الرئة وتبقى هناك، ما يتسبب في إعاقة تدفق الدم ومستويات الأكسجين في الرئتين، والكشف المبكر يجعل الأدوية فعالة وتساعد معظم الأشخاص المصابين.

أعراضها

عادة ما تختلف الأعراض اعتمادًا على شدة الجلطة، ما يجعل هناك بعض الأعراض التي تعد غير شائعة للبعض لمعرفة الإصابة بجلطة الرئه، وتشمل ما يلي :

1- الشعور بضيق مفاجئ في التنفس، في حالة القيام بنشاط أو الراحة.

2- ظهور ألم حاد غير مبرر في الصدر أو الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك، ويمكن أن يكون الألم أيضًا مشابهًا لأعراض الأزمة القلبية.

3- السعال الشديد.

4- ظهور مخاط دموي أثناء السعال.

5- شحوب البشرة.

6- تغير لون البشرة إلى الأزرق.

7- سرعة ضربات القلب.

8- التعرق الزائد.

9- الشعور بالدوار وقد تصل إلى الإغماء.

10- الشعور بالتوتر والقلق بشكل مفاجئ.

11- سماع صوت صفير خلال التنفس.

الانتظام في التمارين الرياضية، من خلال المشي لبضع دقائق خلال اليوم، إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، فارتدي جوارب ضاغطة لتعزيز تدفق الدم.

تناول الكثير من السوائل الصحية بعيدًا عن الكافيين.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تمنع تدفق الدم جيدًا.

التخلص من الوزن الزائد لمنع تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالجلطات.

رفع القدمين لمدة 30 دقيقة مرتين في اليوم.

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة