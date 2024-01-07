علامة تظهر على أظافرك تكشف ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في الدم، تساعد على عمل الخلايا والأعضاء بشكل صحيح، كما أنه يؤدي دورًا رئيسيًا في إنتاج الهرمونات والفيتامينات، ومع ذلك، تسبب ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويمكن لأظافرك أن تخبرك عن حالتك الصحية، بما في ذلك ما إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وفقا لمستشفى "Medicover" بالهند، البقع السوداء أو البنية على الأظافر هي علامة تحذيرية لارتفاع مستويات الكوليسترول.

تنتج هذه الحالة بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت الظفر، وتتميز بأنها لا تتغير عند الضغط عليها، أو تظهر في مكان أو أكثر تحت الظفر، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية: "في معظم الحالات، لا يمكن تشخيص ارتفاع مستويات الكوليسترول إلا من خلال فحص الدم، ومع ذلك، البقع السوداء أو ذات اللون البني المحمر على الأظافر علامة تحذيرية على أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب".

وأوضحت: "يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى، مثل: ارتفاع درجة الحرارة وضعف ضربات القلب أو عدم انتظامها".

وتابعت: "يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تمنع مستويات الكوليسترول المرتفعة الدم من الوصول إلى الكليتين والمعدة والأطراف مع وجود علامة في أظافرك بما في ذلك أظافر القدم السميكة".

وأضافت: "الأظافر الصحية ناعمة وثابتة اللون، إذا حدث تغييرات في أظافرك، فهذا علامة على مشكلة صحية خطيرة، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول، لذا فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورا".

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول؟

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفاكهة.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المُشبعة.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

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