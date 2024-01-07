مغربية تثير الجدل.. لن تتوقع ما فعلته مع قطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

جدل كبير أثارته سيدة مغريبة، بسبب ما فعلته مع قطها بعد نفوقه.

السيدة، كانت تحب قطتها كثيرًا، وكانت تلقبها بـ"قطة العروسة".

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، فإن السيدة، أقامت مراسم عزاء لـ "قطتها" وفق التقاليد المعمول بها في المغرب.

وظهرت السيدة متأثرة بوفاة قطتها السوداء، إذ قالت وهي تبكي : "مقدرتش ننساها ودرت ليها هاذ الصدقة.. الله يرحمها ويوسع عليها ويعطيها جنات النعيم".

ووضعت السيدة قطتها في شئ يشبه التابوت، كما كانت تحضر وجبة الكسكس الشهيرة، ثم قامت بعمل العزاء بحضور حفظة القرآن الكريم، والدعاة.

المدهش أن جيران صاحبة القط، توافدوا على منزلها من أجل تقديم واجب العزاء، ظنا منهم أنها فجعت بأحد أقاربها قبل أن يعرفوا أن فقيدها هو قطتها، حيث أدى ذلك إلى مغادرتهم المكان مع استنكار هذا التصرف.

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