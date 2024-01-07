احذر هذه المادة في طعامك.. تؤدي للموت البطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر عن مادة غذائية تستخدم في طهي الطعام قد تؤدي إلى وفاة الإنسان بالبطيء.

وأوضح في مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية بمنصة "تيك توك": بعض المواد غير الصحية التي تضاف إلى الأغذية تسبب الموت البطيء، وذلك نظرا لأنها تغلق الشرايين وتؤدي الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية".

وتابع أبو بكر: ومن أبرز هذه المواد "السمن النباتي".

وأشار: "على الرغم من أن السمن النباتي خالي من الكوليسترول، إلا أنها تحتوي على الدهون السيئة للغاية و الزيوت المهدرجة التي تمثل خطورة أكثر من الكوليسترول".

واستكمل: "السمن النباتي يؤثر في الدماغ والذاكرة والقلب ويرهق الكبد والبنكرياس ويضعف المناعة ويصيبك بالسمنة ويزيد احتمالية الإصابة بالسرطان والسكري".

ونصح استشاري التغذية: "يجب استبدال السمن النباتي بزيت الزيتون للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالموت البطيء والسكتات القلبية والدماغية".

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