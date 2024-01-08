الامارات | خبراء: الأرق عامل خطر للإصابة بنوبة قلبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر بحث طبي جديد أن الأشخاص الذين يعانون الأرق يمكن أن يكونوا أكثر عُرضة بنسبة 69% للإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا اضطراب النوم خلال متوسط تسع سنوات من المتابعة، وذلك وفقاً لبحث جديد تم تقديمه في الكلية الأميركية لأمراض القلب العلمية السنوية.

وعند النظر إلى مدة النوم كمقياس موضوعي للأرق، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون خمس ساعات أو أقل من النوم في الليل كانوا أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية. وأن الأشخاص المصابون بمرض السكري والأرق لديهم احتمالية مضاعفة للإصابة بنوبة قلبية.

وأكدت مؤلفة الدراسة، يمنى دين، من جامعة الإسكندرية - مصر: «أن الأشخاص الذين يعانونُ الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بغض النظر عن العمر، وأن النوبات القلبية تحدث في كثير من الأحيان لدى النساء المصابات بالأرق».

وتأمل دين وفريقها البحثي أن تساعد الدراسة الحالية في لفت الانتباه إلى الدور الذي قد تلعبه اضطرابات النوم في صحة القلب.

وقالت دين إنه «استناداً إلى بياناتنا المجمّعة، يجب اعتبار الأرق عامل خطر للإصابة بنوبة قلبية، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لتثقيف الناس حول مدى خطورة، قلة النوم الجيد».

وبناءً على البيانات المجمّعة، كان هناك ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الأرق والإصابة بنوبة قلبية بعد التحكم في العوامل الأخرى، التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، مثل العمر والجنس والأمراض المصاحبة والتدخين.