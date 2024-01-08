الامارات | 3 أمراض تنفسية تنقضّ على اليونان مطلع 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر خبراء طبيون في اليونان أن تفشي ثلاثة أمراض، في وقت واحد، يؤثر في الجهاز التنفسي، لم يسبق له مثيل من قبل، لكن هذا ما حدث في مطلع عام 2024، حيث أثرت حالات إصابة بـ«كوفيد» والإنفلونزا والفيروس «المخلوي التنفسي» في نسبة واسعة من السكان.

وترتفع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، منذ منتصف نوفمبر، إلى مستويات شهدتها البلاد آخر مرة في صيف عام 2022، حسب صحيفة «كاثيميرني» اليونانية أمس.

وسهل ظهور المتحور الفرعي الجديد «جيه.إن.1»، وهو شديد العدوى مقارنة بمتحورات فرعية أخرى وظروف الازدحام، بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، هذا التفشي الأخير.

وفي الوقت الحالي، تمكن «النظام الصحي الوطني» من التعامل مع التفشي، نظراً لأن عدد الحالات الخطيرة، على الأقل، حتى الأول من يناير، كان محدوداً.

وقالت وزيرة الصحة، إريني أجاباجاكي، في تصريحات لها لصحيفة «كاثيميرني» إنه «في الفترة من 18 ديسمبر حتى الأول من يناير، كان لدينا 49 مريضاً بـ(كوفيد) على أجهزة التنفس الاصطناعي مقارنة بـ121، خلال الفترة

نفسها العام الماضي، وكان لدينا 140 حالة وفاة معلنة، بانخفاض من 339 حالة».

ومع ذلك، ارتفع عدد مرضى «كوفيد-19»، الذين دخلوا المستشفيات إلى 3483 من 18 ديسمبر، حتى الأول من يناير، مقابل 2924 العام الماضي.

• ازدحام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أسهم في التفشي الأخير.