الامارات | الشرطة الإندونيسية تعثر على 200 كلب معدة للاستهلاك البشري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الإندونيسية، أن الشرطة اعترضت شاحنة تنقل أكثر من 200 كلب كانت متجهة إلى المسلخ، ما يُشكل أحدث انتصار للناشطين المعارضين لاستهلاك تناول لحوم هذه الحيوانات.

وتم اعتراض الشاحنة التي كانت تقل الكلاب الحية مساء أول من أمس، في مدينة سيمارانغ بجزيرة جاوة الكبرى، واعتقل خمسة أشخاص وسيتم توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون الرفق بالحيوان، ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقال قائد الشرطة المحلية إيروان أنور: «حصلنا على معلومات الشهر الماضي، لكن هذا المساء فقط تمكنا من منع نقل 226 كلباً».

وتُعد إندونيسيا بين الدول القليلة في العالم التي مازالت تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط، لكن حملة ضد هذه الممارسة بدأت تكتسب دفعاً، وبعض المدن مثل سيمارانغ تفرض حظراً محلياً على هذه التجارة منذ سنوات عدة.