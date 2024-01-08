الامارات | أولاد النجم الفرنسي آلان ديلون: خلافاتنا ليست على الميراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أنتوني ديلون نجل النجم الفرنسي آلان ديلون، أن هجماته على أخته غير الشقيقة ليست مرتبطة بمسائل الميراث، إنما بالمكان الذي سيقضي فيه الممثل نهاية حياته، متهماً هذه الأخيرة بالرغبة في إعادته إلى سويسرا لأسباب مالية.

وقال أنتوني ديلون لشبكة «سي نيوز» التلفزيونية، أمس: «أودّ أن أبدأ عبر تهدئة الأمور، لأن كل قصص المال هذه والميراث، غير صحيحة»، وذلك غداة مقابلة مع مجلة «باري ماتش» اتهم فيها أنوشكا بالتلاعب بوالده الذي تدهور وضعه الصحي منذ إصابته بسكتة دماغية خطرة في يوليو 2019.

رداً على ذلك، أعلن آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية البالغ من العمر 88 عاماً، أنه يريد مقاضاة ابنه، بسبب تصريحات قال إنها ترمي «للإضرار به» وبابنته أنوشكا، التي أعلنت أيضاً عن دعوى تشهير وتهديدات ومضايقة.

وقال نجل آلان ديلون، إن «مسألة الوراثة تمت تسويتها»، موضحاً «أختي، لديها 50% من كل ثروة والدي. أنا وأخي (آلان فابيان) نملك ما نسميه الحصة الاحتياطية، بالتالي لدينا 25%».

وأضاف أن قلق أنوشكا هو أن تتم إعادة تعريف والدي على أنه فرنسي، مواطن فرنسي، ما سيؤدي إلى ضريبة ضخمة بعد الوفاة.