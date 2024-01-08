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الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أرملة مطر بن غدير الكتبي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء سالم سلطان بالرشيد الكتبي، أرملة المرحوم مطر بن غدير الكتبي، ووالدة كل من: دغاش ومحمد وغدير مطر بن غدير الكتبي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة نزوى بدبي.

وأعرب سموّه عن صادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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