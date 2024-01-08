جورجينا تأكل حلوى غزل البنات بشكل طريف.. ورد فعل غريب من كريستيانو (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول عدد من القنوات التلفزيونية ورواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو طريفا لجورجينا رودريغيز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، وهي تأكل حلوى القطن «غزل البنات» بشكل طريف.

وظهرت جورجينا رودريغيز خلال الفيديو وهي تمسك قطعة ضخمة من حلوى غزل البنات والتي سرعان ما حولتها بيدها بطريقة كوميدية إلى قطعه صغيره جدا وسط ضحكاتها هي وزوجها.

تواجد جورجينا في دبي

وتتواجد حاليا جورجينا بصحبة زوجها كريستيانو ليوناردو في دبي إذ يفضلان أن يبدآن العام الجديد بصحبة أولادهما في دبي والتقطت لهما عدد من الصحف والمجلات عددا من الصور وهما يتنزهان في شوارع ومولات دبي.