ساديو ماني يدخل عش الزوجية قبل أمم إفريقيا.. من هي زوجته؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023 في دولة كوت ديفوار، قرر السنغالي ساديو ماني الزواج من حب طفولته.

وفاجأ ماني، أحد أكثر لاعبي كرة القدم متابعةً في العالم، المشجعين بعقد قرانه على شريكة حياته التي يرتبط بها عاطفيا منذ فترة طويلة، بحسب موقع «pulsesports».

إطلالة ساديو ماني في عقد القران

وظهر ماني مرتديًا جلبابًا أبيض خلال عقد قرانه، ولم تكن المرة الأولى من الظهور بهذا الزي.

وظهرت العروس مرتدية فستانًا أبيض من الدانتيل، مطرزًا مع طرحة بيضاء مطرزة، ونسقت معه إكسسورات مكونة من حلق وخاتم.

واعتمدت مكياج قويا بدرجات النود، ورسمت عيون سموكي، كما رسمت حنة حمراء على يديها وفقا للعادات والتقاليد الخاصة بهم.

معلومات عن زوجة ساديو ماني

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن زوجته ماني، حسب الموقع ذاته:

اسمها عائشة

لا تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعيش في السنغال.

العروس ابنة مهندس معماري.

عائشة تعد حب الطفولة لماني منذ فترة طويلة.

عائشة من أسرة بسيطة ومتواضعة.

عائشة طالبة في مدرسة «كابيس» في مدينة جراند مباو باوباب السنغالية.

يذكر أن توقيت حفل زفاف ماني، يأتي قبل أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج، حيث تستعد السنغال تحت قيادة ماني للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية، ويأمل نجم ليفربول السابق في قيادة هجومها مرة أخرى والسعي لتحقيق المجد القاري.

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