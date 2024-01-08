فيديو مروع.. تحطم نافذة طائرة في الجو وهذا ما حدث للركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عاش ركاب طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز لحظات مرعبة بعد انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة في الجو وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، طلبت طيارة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز المساعدة بعد أن انفجرت نافذة طائرتها الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس بعد وقت قصير من إقلاعها.

انفجار باب الطوارئ على ارتفاع 16 ألف قدم

وغادرت رحلة ألاسكا رقم 1282، وهي طائرة بوينج 737-9 ماكس متجهة إلى أونتاريو في كاليفورنيا، عندما انفجر باب الطوارئ المعطل المستخدم كنافذة عادية للمقصورة على ارتفاع 16 ألف قدم، وكانت الطائرة تقل 171 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تسبب في انخفاض الضغط في المقصورة، وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4 آلاف و876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

هبوط الطائرة دون ضرر لركابها

وهبطت الطائرة بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وبعد وقوع الحادث، تسببت قوة الهواء في تمزيق قميص صبي صغير شوهدت والدته متمسكة به.

وأفاد الركاب أنهم سمعوا «دويًا عاليًا للغاية»، قبل أن يخيم الصمت على المقصورة عندما هبطت الطائرة اضطراريا في بورتلاند بعد نحو 40 دقيقة.

وشرحت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تدعى إليزابيث ما شعرت به حينها: «بدا الأمر وكأن أذنيك تفرقعان كما هو معتاد على متن الطائرة، ولكن بصوت أعلى 10 مرات، لم أستطع أن أصدق أنه كان حقيقيا».

فيما كشف أحد الركاب، ويدعى كايل رينكر، أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة وأن الأمر كان مفاجئا، وما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة ولم يلاحظ ذلك إلا عندما تدلت أقنعة الأكسجين.

وبأعجوبة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات على متن الطائرة.

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