واقعة غريبة.. عروس تطلب من شقيقتها شيء غير متوقع في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، طلبت عروس من شقيقتها ارتداء شعر مستعار في حفل زفافها.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن فتاة عمرها 17 عاما، صُدمت بعد مطالبة أختها العروس بارتداء شعر مستعار في حفل زفافها، حتى لا تخطف منها الأنظار.

وروت الفتاة كيف تسبب رفضها ارتداء شعر مستعار في حفل زفاف شقيقتها في أزمة عائلية.

الفتاة: تأقلمت مع كوني صلعاء

وقالت الفتاة، التي فقدت شعرها عندما كانت في العاشرة من عمرها، وأصبحت صلعاء منذ ذلك الحين، إنها بينما كانت ترتدي شعرًا مستعارًا في الماضي، إلا أنها تأقلمت مؤخرًا مع كونها صلعاء.

وأضافت: «الآن أعتقد أنني أستطيع أن أبدو جميلة جدًا حتى بدون ارتداء شعر مستعار، لذلك بدأت أرتديه بشكل أقل تدريجيا، ومنذ نحو ثلاثة أشهر توقفت عن ارتدائه تمامًا».

ومع اقتراب موعد زواج شقيقتها الكبرى في غضون بضعة أسابيع، قالت الفتاة: «سألتني أختي إذا كنت سأرتدي شعرا مستعارا في حفل زفافها، لكني رفضت، أخبرتني أنني غير عقلانية لأن هذا أمر صغير يجب القيام به في يوم زفافها وغادرت».

العائلة تحاول إخفاء صلع ابنتهم

وتابعت: «الآن يحاول والداي أيضًا إقناعي بأن أفعل هذا الشيء لأختي في يومها الخاص لإسعادها، ولكن يبدو أن الجميع يحاولون إخفاء أنني صلعاء».

وتابعت: «كنت سأفهم وجهة نظرها إذا لم أذهب إلى أي مكان بدون باروكة من قبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يراني فيها الجميع دونها، لكن الجميع رآني بالفعل ويعرفون أنني صلعاء، لذلك لن يكون هناك أي جذب للانتباه في الزفاف».

وبعد نشر الأمر على موقع التواصل Reddit لمعرفة ما إذا كان الناس يعتقدون أنها كانت مخطئة، شعرت بالارتياح عندما وجدت أن معظم الردود كانت في صفها: «من الواضح أن أختك لا تهتم براحتك، ومرة أخرى، الأمر كله يتعلق بالصور والأشياء».

قال أحدهم: «جميلة الزفاف»، بينما علق آخر: «أنا سعيد لأنك لم تعودي تشعرين بالخجل إلى الحد الذي تشعرين فيه أنك بحاجة إلى ارتداء شعر مستعار، ابقِي حازمة وارفضي القيام بذلك».

رسائل دعم للفتاة

في حين أعطاها آخر بعض النصائح لإثارة الجدل: «من المحتمل أن أكون تافهًا وأرتدي واحدة من تلك الباروكات الكوميدية الشائكة ذات الألوان الزاهية في الثمانينيات، ارتدي أبشع شعر مستعار يمكن أن تجديه في ذلك اليوم ثم قولي: هذا هو الشعر الوحيد الذي أملكه - هذا أو لا شيء!».

وسارع الكثيرون إلى التساؤل عما إذا كانت أختها ستطلب من الرجال الصلع ارتداء شعر مستعار في حفل الزفاف، بينما تساءلت أخرى: «إذا فقدت ذراعك، فهل سترغب في إضافة ذراع إلى الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب؟».

وأشاد العديد من القراء بالفتاة لموقفها: «إنه لأمر جميل للغاية أنك قبلت نفسك، يجب أن تشعر أختك ووالداك بالخجل من أنفسهم».

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