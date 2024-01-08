أرخص شبكة في مصر.. 3 قطع بـ10 آلاف جنيه فقط والسر في رقم 9

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزواج مناسبة يحلم بها كل شاب وفتاة، ومن أهم العادات والتقاليد المرتبطة بها تقديم الشبكة من العريس إلى عروسه، ومؤخرًا ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء الشبكة، وجعل العديد من المقبلين على الزواج يبحثون عن طرق لتوفير المال عند شراء الشبكة.

ويوجد نوع من الذهب بسعر زهيد وقليل وفي المتناول، حيث يبلغ سعره نحو 1400 جنيه للجرام، وهو ذهب عيار 9.

أرخص شبكة في مصر من ذهب عيار 9

ويمكن عن طريق الذهب عيار 9 شراء أرخص شبكة في مصر، وهي بمثابة حل مثالي للشباب ذوي الميزانيات المحدودة، والتي يمكن شراؤها بمبلغ 10 آلاف جنيه فقط.

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2183 جنيها، وعيار 18 إلى نحو 2807 جنيهات، وعيار 21 إلى نحو 3275 جنيها، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ«الخليج 365».

وتابع «نادي»: «شبكة ذهب عيار 9 بـ10 آلاف جنيه خيار مثالي للشباب ذوي الميزانيات المحدودة المقبلين على الزواج، ويمكنهم العثور عليه في منطقة خان الخليلي، بشارع المعز لدين الله الفاطمي».

دبلة وسلسلة وإنسيال بـ10 آلاف جنيه

وأضاف: «مبلغ 10 آلاف جنيه يستطيع أن يحقق حلم الشباب في شراء دبلة، وسلسلة، وإنسيال من ذهب عيار 9».

ونصح «نجيب»: «يجب معرفة أن تكلفة الشبكة تعتمد على عدة عوامل، أهمها طول وسُمك قطعة المجوهرات، فكلما زاد طول وسُمك القطعة زاد وزن الذهب فيها، وبالتالي زادت تكلفة الشبكة».

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