الامارات | «شاعر المليون» في لقاء جديد الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة ثامنة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة الثامنة، الشعراء الستة: طلال بن حسين الشمري، ومحمد بن فياض، وعامر محمد بن مبشر (السعودية)، وفيصل عبيريد العازمي (الكويت)، والبو محفوظ سيدي أعمر (موريتانيا)، وسطام راجي الحويطي (الأردن)، الذين سيقدمون قصائد خلال الأمسية الأخيرة من المرحلة الأولى «مرحلة الـ48».