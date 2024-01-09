الامارات | مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن هندي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محيي الدين بن هندي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة شيراز عبدالرزاق الانا.

وهنأ سموّهما، العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.