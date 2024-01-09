كيف تحمين نفسك من الفيروسات الشتوية؟.. 10 نصائح مهمة اتبعيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء، تشعر العديد من الأمهات بالقلق على أولادها خوفا من إصابتهم بنزلات البرد المنتشرة نتيجة التغيرات الجوية المستمرة، خاصة العدوى التي تنتقل من شخص لآخر، والفيروسات الشتوية أيضا التي تنتشر في هذا التوقيت، لذا فإنها تكثف من الأطعمة الصحية وينسى عدد كبير منهن الإجراءات الاحترازية التي تعتبر ضرورية للوقاية من الفيروسات، ويقدم الدكتور أمجد الحداد في تصريحات خاصة لـ«هُن»، عدد من النصائح التي تمنع حدوث مضاعفات لأمراض البرد والفيروسات التنفسية.

أفضل الطرق للوقاية من الأمراض الشائعة في الشتاء

خلال الشتاء يكون الجسم أكثر عرضة للأمراض الفيروسية، وفيما يلي أفضل الطرق التي يحمي فيها الشخص نفسه من الأمراض الشائعة بفترة التقلبات الجوية، وعلى الرغم من صعوبة منع الإصابة بنزلات البرد تماما، إلا أن تلك النصائح تضمن تخفيف الأعراض الصعبة للبرد، وكذلك تمنع المضاعفات:

1- عدم التعرض نهائيا لشخص مصاب بأمراض البرد والإنفلونزا لأنه في حالة التعرض له يمكن التقاط العدوى.

2- ارتداء الكمامة لأنها تقلل من العدوى الفيروسية التي من الممكن الإصابة بها، وكذلك تقليل حجم الكتلة الفيروسية التي تدخل في أنف وصدر الشخص.

3- الاهتمام بالنظافة الشخصية من أكثر الأمور الضرورية لعدم انتقال الأمراض من شخص لآخر، مثل غسل اليدين وعدم وضعها على الأنف.

4- الأنف تعد هي من أكثر الأجزاء التي في الغالب تتسلل الفيروسات إليها، بالإضافة إلى العين والفم عن طريق لمسهم خاصة الأطفال، وبالتالي يؤثر ذلك على الجهاز التنفسي بنسبة 63%، وهو ما يجعل من السهل دخول الفيرس إلى الجسم وتدمير المناعة بشكل كبير، موضحا أنه من المهم

5- ضرورة تنظيف اليدين جيدا، لأن غسيلها يقي من 250 مرض معدي مثل الكورونا.

6- هناك إجراءات إضافية يمكنك القيام بها للوقاية، ومن بينها أخذ لقاح الإنفلونزا، ولقاح كورونا للتقليل بنسبة كبيرة من معدلات الإصابة والأعراض.

7- تغذية سليمة وتناول الأطعمة التي تعزز من جهاز المناعة، والإكثار من تناول فيتامين سي، مثل الكيوي والبرتقال، والخضروات مثل السلطة.

8 - تناول البقوليات التي تحتوي على الزنك لأنه مضاد فيروسي، مثل الفول والعدس، وكذلك المكسرات.

9 أخذ قسط من الراحة.

10 - البعد عن التوتر والقلق، وممارسة الرياضة.

كيف يفرق الشخص بين الإنفلونزا والبرد؟

اتباع الخطوات السابقة، تعمل على وقاية الأشخاص من الأمراض الشائعة في الشتاء لمدة طويلة، كما أن هناك أكثر من فرق بين الإصابة بنزلات البرد وبين التعرض للإنفلونزا، أهم الفروق فيما يلي:

أعراض الإصابة بالإنفلونزا:

الشعور بتكسير في العظام والجسم.

الإرهاق الشديد وعدم القدرة على التحرك بشكل سهل.

الإصابة باالتهاب الرئوي.

ارتفاع في درجة الحرارة مع احمرار الوجه.

أعراض البرد:

وجود التهاب في الحلق.

حدوث جفاف للفم.

درجة حرارة متوسطة.