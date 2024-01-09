الامارات | «الهاتف الخارق».. سقط من الطائرة على ارتفاع 5000 متر وبقي سليماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.

وروى أحد مستخدمي الإنترنت الأحد على منصة إكس أنه عثر على جهاز آي فون على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.

وكتب سيناثان بيتس «مازال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة»، معرباً عن دهشته بالعثور على جهاز «نجا من سقطة من ارتفاع 5000 متر وبقي سليماً تماماً».

وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.

وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأميركية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الاثنين «شكراً لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك».

والجمعة، اضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وعقب الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.