الامارات | منتجات تَعِد بطرد السموم من الجسم وإنقاص الوزن.. خبراء ألمان يقولون كلمتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبراء مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين- وستفاليا الألمانية بأن منتجات الديتوكس هي منتجات تتوافر في صورة شاي أو كبسولات أو مسحوق، وتَعد بطرد السموم من الكبد والكلى والأمعاء من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالطاقة.

وعن مدى جدوى هذه المنتجات، أكد الخبراء الألمان أن الجسم لا يحتاج إليها لأنه يتخلص في المعتاد من المواد الضارة بشكل موثوق عبر الكبد والكلى، موضحين أن منتجات الديتوكس يمكن أن تسبب أضراراً صحية، خاصة عند تناولها على مدار فترة طويلة، إذ تحتوي على مواد مُدرة للبول مثل توت العرعر ونبات القراص والهندباء والشوفان الأخضر.

ونتيجة لذلك، لا يفقد الجسم المزيد من الماء فحسب، بل يفقد أيضاً بشكل متزايد معادن مهمة مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث اضطرابات في التوازن المعدني بالجسم.

وتحتوي بعض المنتجات على الكربون النشط، والذي قد يحول دون امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن، ما يؤدي بمرور الوقت إلى نقص هذه العناصر في الجسم.