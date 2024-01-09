أعراض غريبة تظهر على جسمك تكشف الإصابة بالسكر.. منها ريحته زي الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يسبب مرض السكري مجموعة متنوعة من الأعراض، والتي تختلف اعتمادًا على نوع مرض السكري ومدى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، يقول لـ«الخليج 365» إن الأعراض الشائعة لمرض السكري تشمل:

العطش الشديد

كثرة التبول

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالتعب والضعف

عدم وضوح الرؤية

تقرحات بطيئة الشفاء

خدر أو تنميل في اليدين والقدمين

أعراض مرض السكري من النوع 1

يحدث مرض السكري من النوع 1 عندما لا يُنتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين، وقد تشمل أعراض مرض السكري من النوع 1 ما يلي:

ظهور الأعراض فجأة

حدوث أعراض شديدة

فقدان الوزن السريع

العطش الشديد

كثرة التبول

الشعور بالتعب والضعف

أعراض مرض السكري من النوع 2

يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال، وتشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 ما يلي:

ظهور الأعراض تدريجيًا

أعراض أقل حدة من مرض السكري من النوع 1

العطش الشديد

كثرة التبول

فقدان الوزن

الشعور بالتعب والضعف

تقرحات بطيئة الشفاء

خدر أو تنميل في اليدين والقدمين

رؤية مشوشة

رائحة الفاكهة في جسم مريض السكري

تُعرف هذه الرائحة أيضًا باسم «رائحة الأسيتون»، وتحدث هذه الرائحة عندما يتحول الجسم إلى الدهون للحصول على الطاقة عوضا عن الجلوكوز.

يُنتج الجسم مادة كيميائية تسمى الأسيتون في أثناء هذه العملية، والتي يمكن أن تعطي البول ورائحة الجسم رائحة فاكهة

نصائح طبية لمرضى السكري

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول نظام غذائي صحي

التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

اقرأ أيضًا:

نوع من الذهب سعره أقل من 1500 جنيه للجرام.. ما هو؟

واقعة غريبة.. عروس تطلب من شقيقتها شيء غير متوقع في حفل زفافها

"ملوك الحظ".. 4 أبراج فلكية ملوك الحظ في يناير

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البازلاء

أعراض تنذر بالتهاب "الزوائد اللحمية" عند الأطفال