الامارات | لص مختص بسرقة أشياء غريبة جداً!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأميركية القبض على لص باختصاص غريب تمثل بسرقة الطائرات الصغيرة، والفرار بها من ولاية إلى أخرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة لاس فيغاس قيام وحداتها بالقبض على رجل من ولاية أيداهو بعد أن سرق طائرة من حظيرة الطائرات في شمال لاس فيغاس، وحلّق بها لمسافة تزيد على 160 كم في مطار بجنوب كاليفورنيا، وصولاً إلى منطقة صحراوية، إذ قبض عليه في النهاية.

ويواجه الرجل، المحتجز حالياً في مقاطعة سان برناردينو، اتهامات بحيازة طائرة مسروقة وأخذ ممتلكات مسروقة عبر حدود الولاية منذ الحادث الذي وقع السبت الماضي، وفقاً لإدارة عمدة المقاطعة، وذلك مع احتمال أن تكون هناك رسوم إضافية في ولاية نيفادا وفقاً لقناة KSNV-TV.

وشكك مسؤولون في شمال لاس فيجاس بأن يكون الرجل أيضاً وراء محاولات سطو على طائرة في الأيام الثلاثة السابقة قبل اعتقاله

وقدرت قيمة الطائرة بنحو 80 ألف دولار، وفقاً لإدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو، ولم تذكر المحطة عن السبب وراء قيام الرجل بتلك السرقة المفضوحة.