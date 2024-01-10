الامارات | هاتف يسقط من ارتفاع 5000 متر.. و«ينجو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز»، بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.

وروى أحد مستخدمي الإنترنت، الأحد الماضي على منصة «إكس»، أنه عثر على هاتف على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش، وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.

وكتب سيناثان بيتس «مازال في وضع الطيران، والبطارية نصف مملوءة»، معرباً عن دهشته من العثور على جهاز «نجا بعد أن سقط من ارتفاع 5000 متر وبقي سليماً تماماً».

واضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الجمعة الماضية إلى الهبوط اضطرارياً بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).