الامارات | «كأس فزاع للعرضة» تنطلق في المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبطولة «كأس فزاع للعرضة» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، في نسختها الأولى، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم. وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من دول الخليج عموماً، وسلطنة عُمان بشكل خاص.

وقال مدير إدارة بطولات فزاع في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، راشد الخاصوني: إن اللجنة المنظمة بذلت جهوداً كبيرة لظهور البطولة بالشكل الأمثل، وبالطريقة التي تليق بالاسم الذي تحمله، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية والذكية، لضمان أعلى معايير التحكيم. وأكد مراعاة أعلى معايير السلامة في البطولة، ووجود طاقم طبي متكامل طوال فترة الأشواط مع إلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس، من أجل تأمين سلامتهم.

وقال سليم صغيّر حميد الوهيبي (من سلطنة عُمان)، إنه يمارس هذه الرياضة التراثية منذ أكثر من 55 عاماً، مضيفاً: «المشاركة في رياضات الهجن، هي انعكاس لتراثنا الذي نشأنا عليه، ولطالما عوّدنا (مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث) على إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتراث».