الامارات | رجل يحرق نفسه أثناء فتحه «كيس شيبس».. كيف طالت النار 75٪ من جسده؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد رجل أعصابه بعد تعذر محاولاته فتح كيس رقائق البطاطس بالطرق التقليدية، فاستخدم ولاعة لذلك، ما أدى لنشوب نار وتعرضه للحرق في معظم أنحاء جسده.

وقال بروس فرايزر، المتحدث باسم مدينة دالتون بولاية جورجيا الأميركية، حيث وقع الحادث، إنه «أثناء قيام الرجل بفتح كيس شيبس، أضرم الرجل النار بنفسه عن طريق الخطأ أثناء جلوسه على كرسي».

وقام بعض عمال الصيانة سريعي التفكير برشه ومقعده بخرطوم لإطفاء الحريق، ومن ثم نقل إلى المستشفى في تشاتانوغا مصاباً بحروق من الدرجة الثالثة في 75٪ من جسده، إذ أودع وحدة الحروق المتخصصة حيث يتلقى العلاج الآن.

وتعد رقائق البطاطس – المعروفة بالشيبس - من الأطعمة شديدة الاشتعال بسبب تركيبتها. ووفقاً لموقع «VICE» فإن الرقائق توفر مادة قابلة للاحتراق بشكل مثالي نظراً لمزيجها من النشا والزيت، ولفتت مدونات طعام إلى أنه يمكن استخدام كيس رقائق البطاطس العادي لإشعال النار في حالات الطوارئ.