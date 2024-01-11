الامارات | انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضاً للعام الرابع على التوالي، وسط التراجع المستمر في عدد المواليد الجدد، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن، أمس، بلغ إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليوناً و325 ألفاً و329 نسمة على أساس نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 113 ألفاً و709 أشخاص مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي بلغ 235 ألفاً و39 طفلاً، فيما بلغ عدد الوفيات 353 ألفاً و920، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية.

وشهد عدد السكان الذكور انخفاضاً للعام الخامس على التوالي ليصل إلى 25 مليوناً و565 ألفاً و736، بينما سجل عدد السكان الإناث انخفاضاً للعام الثالث على التوالي، ليبلغ 25 مليوناً و759 ألفاً و593.