الامارات | وفد «دبي للإعلام» يزور «جوتن» ويبحث علاقات التعاون المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من «دبي للإعلام»، برئاسة المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، عبدالواحد جمعة، شركة ومصنع أصباغ جوتن الإمارات العربية المتحدة، بهدف تبادل الخبرات، ودعم قنوات التواصل، وتعزيز أواصر التعاون والشراكة التجارية بين الطرفين.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من اهتمام «دبي للإعلام» باكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، والإسهام في تحقيق رؤى دبي الهادفة إلى تحويل الإمارة لتكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وضم وفد «دبي للإعلام» مدير المبيعات والشؤون التجارية والشراكات هشام عبدالحافظ، ومدير أول البرامج – قناة سما دبي، حامد بن كرم، ومدير أول الابتكار - قطاع الشؤون التجارية والشراكات، سالم السعدي، إذ كان في استقبالهم المدير العام لشركة جوتن الإمارات العربية المتحدة، شيتيل أورهايم، وممثل الإدارة سعيد آل ثاني، ومدير التسويق في «جوتن»، يحيى ماهر.

وخلال الزيارة بحث الوفد سبل التعاون المشترك، وإمكانات تبادل الخبرات والتجارب الإدارية بين الطرفين، واستمع إلى أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعة جوتن، ومساهماتها للارتقاء بالاقتصاد المحلي، وجهودها في البحث والتطوير، واهتمامها بتطوير الأعمال وجودة المنتجات والابتكار والبيئة والاستدامة.

كما اطلع الوفد، خلال جولته بين مرافق مصانع جوتن التي تتخذ من منطقة القوز الصناعية بدبي مقراً لها، على أبرز خطوط الإنتاج والتوزيع، وطرق تصميم وعملية تطوير منتجات الطلاء.

وقدم الوفد نظرة عن طبيعة الخدمات الإعلامية والمحتوى الإبداعي الذي تقدمه «دبي للإعلام» للجمهور عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية وقطاع النشر والإعلام الرقمي.

وعبّر عبدالواحد جمعة عن سعادته بزيارة «جوتن»، التي أثمرت تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكداً أهمية الشراكة بينهما في دعم الاقتصاد المحلي. وقال: «تحرص (دبي للإعلام) على توطيد أواصر العلاقات والعمل المشترك مع الجهات الخاصة العاملة في الدولة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، ويعزز من دورها في مواكبة القفزة التنموية والاقتصادية التي تشهدها دبي، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققها الإمارة لتسريع عجلة التنمية الشاملة»، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه «دبي للإعلام» في إبراز ريادة دبي ومكانتها العالمية من خلال مواكبتها لمختلف تطورات القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أشار حامد بن كرم إلى حرص «دبي للإعلام» على إبراز قصص النجاح التي تحققها المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في القطاع الخاص بدبي، ما يعكس حيوية الإمارة وإمكاناتها بوصفها «أرض الفرص».

من ناحيته، قال شيتيل أورهايم إن شركة «جوتن» تعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من المجتمع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى اهتمامها بتحفيز التطوير، وتعزيز روح الابتكار لدى طواقمها.