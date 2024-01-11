الهند تسجل ارتفاعًا في حالات كورونا النشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية يوم الثلاثاء الماضي، عن تسجيل 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة المصابة بالعدوى 3919، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وتبعًا لبيانات الوزارة الأخيرة، تم الإبلاغ في غضون الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عن 6 وفيات جراء الإصابة بكورونا .

ويوضح البيان أن عدد حالات الإصابة اليومية تراجعت إلى حوالي 10 حتى 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكنها عاودت الارتفاع بعد ظهور متحور فرعي جديد وكذلك بسبب ظروف الطقس البارد.