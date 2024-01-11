ارتفاع الكوليسترول يحول عظامك إلى مادة هشة وقابلة للكسر- احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية موجودة في الجسم، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن هل تعلم أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر أيضًا على عظامك؟

في هذا التقرير، نذكر لكم تأثير ارتفاع الكوليسترول على العظام، وفقًا لما أوضح موقعي "webmd"، و "health".

- انخفاض كثافة العظام

ارتفاع مستويات الكولسترول الضار يتداخل مع استقلاب العظام، ما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

- خطر فقدان العظام

يُزيد ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار من خطر فقدان العظام عن طريق زيادة نشاط الخلايا العظمية، ما يتسبب في ارتشاف العظم بشكل أسرع من تكوينه.

يحدث ارتشاف العظم بشكل طبيعي كجزء من عملية إعادة تشكيل العظام، ومع ذلك، إذا زاد معدل ارتشاف العظم عن معدل تكوينه، يؤدي ذلك إلى فقدان العظام.

- هشاشة العظام

يؤثر الكوليسترول الزائد على عملية إعادة تشكيل العظام، ما يؤدي إلى هشاشة وضعف، وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

- كسور العظام

تساعد مستويات الكوليسترول غير المنضبطة على زيادة خطر الإصابة بكسور الساقين والعمود الفقري والمعصمين.

- أعراض ارتفاع الكوليسترول:

ألم في الصدر.

نتواءت صفراء على الجفن.

ألم الساقين.

اصفرار الجلد (اليرقان).

برودة الساقين أو القدمين.

نمو أظافر القدم بشكل أبطأ.

نتواءت باللون البرتقالي على الجفن.

قوس القرنية، وهو عبارة عن خط أبيض رفيع مرئي حول القرنية.

بقع حمراء وحكة على الجلد بالوجه.

رواسب دهنية حول العين.

- نصائح لتقليل تأثير الكوليسترول المرتفع على صحة العظام:

1. اتباع نظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

2. الامتناع من الأطعمة الغنية بالدهون.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4. تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم.

5. تناول الأطعمة مثل: منتجات الألبان والخضروات الورقية.

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