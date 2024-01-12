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الامارات | «زايد للكتاب»: 10 ترجمات في 2023

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن ترجمة ستة كتب خلال عام 2023 عبر منحة الترجمة، تضمنت 10 ترجمات بلغات عالمية مختلفة، منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، والبرتغالية والبولندية للمرة الأولى.

وتهدف منحة الترجمة المخصصة على مدار العام للناشرين الدوليين إلى تعزيز انتشار الأدب العربي إلى لغات عالمية، حيث تقدّم المنحة تمويلاً مالياً يصل حتى 19 ألف دولار أميركي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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