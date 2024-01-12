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الامارات | «إكس» استغنت عن أكثر من 1200 موظف

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سيدني - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغنت منصة «إكس»، التابعة للملياردير إيلون ماسك، عن أكثر من 1200 موظف في العالم، في الأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات، وفق أرقام جديدة نشرتها الخميس الماضي، الهيئة الأسترالية الناظمة لقطاع الإنترنت.

واعتبرت هيئة eSafety المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أستراليا، أن هذه «الاقتطاعات العميقة» وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة، قد خلقت «أسوأ موقف» على صعيد نشر المحتويات السلبية عبر المنصة. وفي الأشهر الأخيرة، ركزت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على منصة «إكس»، بعدما أكدت سابقاً أن شراءها من جانب إيلون ماسك تزامن مع درجة قصوى من «السمية والكراهية» عبر المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وأوضحت مفوضة الهيئة التنظيمية الأسترالية جولي إنمان غرانت، أن «الاستغناء عن 80% من هؤلاء المهندسين المتخصصين أشبه باستغناء فولفو المشهورة بمعايير السلامة الخاصة بها عن جميع مصمميها أو مهندسيها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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