الامارات | «أوبنهايمر».. يتصدر ترشيحات «الممثلين والمخرجين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «أوبنهايمر» الذي حصد أكبر عدد من جوائز «غولدن غلوب» قائمة الترشيحات لجوائز «ساغ أوردز»، التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، وتشكل نتائجها عادة مؤشراً بارزاً إلى ما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار، فيما يتنافس مجدداً مع «باربي» وسواه على لقب «أفضل فيلم»، ضمن جوائز نقابة المخرجين الأميركيين (دي جي إيه).

وحصل «أوبنهايمر»، الذي أخرجه كريستوفر نولان، ويتناول في ثلاث ساعات شخصية مبتكر القنبلة النووية، على ترشيحات في فئات عدة، أبرزها «أفضل طاقم تمثيل»، التي تُعدّ الأهم بين جوائز «ساغ».

ورُشح أبطال الفيلم كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور وإميلي بلانت، كلّ على حدة، لجوائز التمثيل الفردية. ويُتوقع أن يصبح فيلم السيرة، الذي قوبل بإشادات نقدية، وبلغت إيراداته نحو مليار دولار، الأوفر حظاً في السباق إلى جوائز الأوسكار.

كذلك رُشح لجائزة «أفضل طاقم تمثيل» فيلم «باربي» الذي حقق إيرادات كبيرة خلال الصيف، وتحوّل إلى ظاهرة ثقافية وتجارية، فيما ينافس كلّ من مارغو روبي وراين غوسلينغ على جائزتَي تمثيل فرديتين.

ونال «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، لمارتن سكورسيزي ترشيحات في ثلاث من فئات التمثيل الفردية، في حين اعتُبر الممثل ليوناردو دي كابريو أكبر غائب عن القائمة. أما تلفزيونياً، فبلغ عدد الفئات التي رُشِّح فيها مسلسل «ساسكسيشن» خمساً، تلاه «ذي لاست أوف آس» و«ذي بير» و«تيد لاسو» بأربع.