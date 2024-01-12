الامارات | «التنقل في دبي».. صور تعكس وسائل النقل المستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة «أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام»، التي تنظمها تحت شعار «التنقل في دبي»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستهدف من خلالها تشجيع مستخدمي وسائل النقل الجماعي على التقاط أفضل الصور عبر هواتفهم لوسائل النقل المستدامة.

وفاز بالمركز الأول عن فئة «الصورة الواحدة»، رشاد كونهي محمد، وبالمركز الثاني حسن ضياء الدين، وحصل مارك أنتوني أغتاي على المركز الثالث، وعن فئة الملف المصور فاز بالمركز الأول جيسون بالا، وبالمركز الثاني تشارلي فيلاغراسيا، وحصل وارن بوبليت على المركز الثالث.