السعال الحاد والمزمن.. كيف تفرق بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - السعال هو رد فعل طبيعي للجسم لتنظيف الجهاز التنفسي من المواد المهيجة أو المخاط ويمكن أن يحدث في أي عمر، ولكن من المرجح أن يحدث عند الأطفال والبالغين الأكبر سنًا.

يمكن أن يكون السعال حادًا أو مزمنًا يشير السعال الحاد إلى السعال الذي يستمر لمدة تقل عن 8 أسابيع، بينما يشير السعال المزمن إلى السعال الذي يستمر لمدة 8 أسابيع أو أكثر.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، في بعض الأحيان قد يكون السعال قوياً للغاية. كما أن السعال المطول والقوي يمكن أن يهيج الرئتين، ويسبب المزيد من السعال.

وينتج عن ذلك الأرق، أو الدوار، أو الإغماء، أو الصداع، وسلس البول، والقيء.

السعال الحاد والمزمن

بحسب خبراء "مايو كلينيك"، يعتبر السعال حاداً إذا استمر أقل من 3 أسابيع، ويحدث عادة بسبب الزُّكام، أو الإنفلونزا، أو استنشاق المهيجات مثل: الدخان أو الغبار أو المواد الكيميائية أو جسم غريب.

وتشمل أسباب السعال المزمن: الالتهاب الرئوي، والسعال الديكي، والحساسية، والربو، والالتهاب الشعبي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي، والسكتة القلبية، وسرطان الرئة.

وإذا رافق السعال أعراض أخرى مثل سيلان الأنف أو انسداده، أو ارتفاع الحرارة فيُنصح بارتداء كمامة، وإجراء اختبار كورونا.

وبشكل عام، عند الإصابة بسعال يُنصح بشرب السوائل، وتهوية المكان والحفاظ على رطوبته، ومراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

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