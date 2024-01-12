66 عاماً من الرشاقة.. سميرة سعيد تتصدر التريند لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصدر اسم الفنانة سميرة سعيد التريند على موقع التدوين "إكس"، بعد ظهورها مع الفنانة أحلام، بسبب حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة" الذي تقدمه أحلام على شاشة أبو ظبي.

وجاء ذلك بعدما نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة صور لها برفقة صديقتها أحلام، حيث ظهرت من خلالها بشكل مثير للأسئلة، حول جمالها وسر رشاقتها، ووصفها الجمهور بأنها استنسخت شكل الفنانة هيفاء وهبي.

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: لثاني مرة نشترك في عمل واحد، وفي كل مرة أكتشف بالإضافة لفنك ولجمال صوتك الذي يزداد عذوبة سنة بعد سنة، أتأكد من أنك من أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي... وسوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة في قلبي، حلقة ألف ليلة وليلة تعكس مدى الحب والمحبة والانسجام الكبير بيننا Love You ".

كما احتفلت الفنانة سميرة سعيد، يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها ال 66، والذي يوافق 10 يناير الجاري، حيث استعرضت من خلال فيديو نشرته عبر موقع" انستجرام "رشاقتها، ومن الواضح أن سر رشاقتها في الرياضة البدنية.

وعلقت قائلة:" اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل، والصحة هي الثروة الحقيقة ".

ولطالما كانت المرأة تسعى إلى الحفاظ على رشاقتها وجمالها، حتى بعد تجاوزها الخمسين من عمرها، ومؤخرا، ظهر العديد من النجمات العالميات والعرب اللاتي أثبتن أنه يمكن للمرأة أن تحافظ على رشاقتها حتى بعد سن الخمسين، بل وأكثر من ذلك.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز نجمات كسرن سنا ال50 وما زالوا يحافظون على رشاقتهم ومنهم:

1- النجمة سميرة سعيد

ما زالت الفنانة سميرة سعيد تحافظ على رشاقتها وجمالها رغم أنها كسرت الخمسين، والسر في الرياضة البدنية التي تمارسها باستمرار.

2- الفنانة هيفاء وهبي

كما شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، العديد من الصور والفيديوهات التي توضح عن سر رشاقتها، وهي تستجم وتتبع أنظمة غذائية تحافظ على الجسم، بالإضافة أنها ظهرت وهي تخضع لجلسة عناية بجسمها في مركز متخصص بالعناية برشاقة المشاهير.

فقد ظهرت وهي داخل غطاء تنبعث منه الحرارة، يساهم في تذويب الشحوم والدهون الزائدة، وفي الآونة الأخيرة، تحرص هيفاء على الظهور بإطلالات تشع طاقة وحيوية وشبابية.

3- جينيفر أنيستون

كما أن النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون تجاوزت سنا ال 50 عاما، ولكنها تتمتع بجسد رشيق ونحيف، مما جعلها محط أنظار الجميع، ويرجع ذلك لاتباعها نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة لاستمرار، وهو ما كشفت عنه من خلال مشاركتها بعض الفيديوهات عبر حسابها الخاص على انستجرام.

4- نرمين الفقي

تحرص الفنانة نرمين الفقي على الظهور بإطلالة شبابية بشكل دائم، وكشفت عن سر رشاقتها خلال بعض التصريحات ببرنامج" نصيحة دودي "على قناة" النهار "، وهي كالتالي:

1- النظام الغذائي

تناول قطعة جبنة قريش عليها القليل من حبة البركة على القطار، وبعدها عند الشعور بالجوع يمكن تناول عيش توست عليه قطعة ثوم صغيرة الحجم مفروكة مع معلقة صغيرة زيت زيتون، بالإضافة لتناول ثمرة فاكهة، وتناول المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل أثناء التمرينات في الجيم، لمنح الجسم المزيد من الطاقة.

وأيضا الحفاظ على تناول الزنجبيل، للمساعدة على حرق الدهون، وذلك من خلال وضعه في ماء مع النعناع وتفاحة خضراء ليلا حتى الصباح، ثم تصفيته وتناوله.

عدم الذهاب إلى النوم بعد الأكل مباشرة.

- بالإضافة للعناية بالشعر بوصفات طبيعية مثل وصفة الجرجير المكونة من زيت الزيتون، والثوم، والجرجير.

- العناية بالبشرة:

ومن الناحية الجمالية، لا تضع إلا القليل من المكياج للحفاظ على بشرتها، وعند شراء المكياج تركز على الماركات التي لا تؤذي البشرة، والمعالجة في ذات الوقت، وإزالة المكياج تمام من البشرة عند النوم، ووضع ماء الورد مهم جدا تساعد على ترطيب الوجه، والنوم بشكل كاف يوميا.

5- ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلي علوي عبر العديد من القنوات الفضائية تتحدث عن سر رشاقتها، ومن بينها وبرنامج" بوضوح "عبر قناة" الحياة ".

ومن بينها ما يلي:

- تناول لتر من الماء الدافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال.

- اتباع نظام الغذائي، يعتمد على رجيم السعرات، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمهم.

- الابتعاد عن الاكتئاب والاهتمام بالصحة النفسية.

- عدم الإكثار من وضع مستحضرات التجميل.

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