4 أسباب خطيرة لظهور الكرش عند الرجال.. طبيب يكشف السر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الكرش من المشاكل التي تواجه فئة كبيرة من الناس، خاصة الرجال؛ ويعتقدون أنه بسبب كثرة تناول الطعام، لكنه ليس كذلك، فقد قال طبيب التغذية والمدرب المعتمد محمد رشدي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، إن هناك أسبابًا لظهور الكرش عند الرجال لا ترتبط بتناول الطعام، بل بعاداتهم التي لا يتوقع أصحابها أنها السبب في زيادة وزنهم.

أسباب ظهور الكرش

وكشف «رشدي» الأسباب الحقيقية وراء ظهور الكرش لدى الرجال، والتي جاءت كالتالي:

1- التوتر والعصبية:

إذ يعمل كلًا من العصبية والوتر على رفع مستوى هرمون الكورتيزول: «ودا بيخزن الدهون في البطن والرجلين».

2- السهر وقلة النوم:

يعمل كلا من السهر وقلة النوم لفترات طويلة، على خلل الهرمونات، ويسبب زيادة الأكل دون العشور بتلك الكارثة.

3- قلة الحركة:

تسبب قلة الحركة نقص معدلات الحرق مع الوقت: «أي حاجة هتاكلها هتخليك تزيد في الوزن، وبتحرم جسمك من هرمونات مهمة مع قلة الحرق، زي هرمون النمو، وأكتر حاجة تزود الهرمونات النمو هي الرياضة».

4- التفكير المفرط:

هو أحد الأسباب التي تعيق مهمة الجسم، في حرق الدهون.

عادات أخرى وراء ظهور الكرش:

بحسب الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، في حديثه مع «هُن»، فإن العادات السابقة تزيد الوزن بجانب عادات أخرى، منها:

- سرعة التهام الطعام:

يمكن أن تتسبب عادة سرعة تناول الطعام في ظهور الكرش بشكل أسرع، لأن هذا يعني استهلاك سعرات حرارية وحصول الجسم على المزيد من الكيلوجرامات، لأنه لم يستفد من كمية الطعام.

تناول الوجبات في وقت متأخر:

يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، إلى ظهور الكرش بشكل ملحوظ، بسبب قلة عدد الساعات التي يحتاجها الجسم للهضم، مع استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.