صدمة عروس قبل زفافها بـ 3 أيام .. لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات صادمة عاشتها عروس استرالية، قبل زفافها بـ 3 أيام، بعد فقدانها زوجها، الذي كانت خطبتهم منذ أكثر من 6 سنوات، وكان من المفترض أن يقيموا زفافهم في 2020، ولكن جائحة كورونا منعتهم من ذلك، و قرروا أن موعد زفافهما الجديد يوم 28 ديسمبر عام 2023، وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

وعاشت العروس التي تدعى "دونا جونز" علاقة حب كبيرة جمعتها مع خطيبها "ديف ووكر"، وكان قرر العروسين الذهاب إلى دبي لقضاء 3 أيام ترفيهية، وانطلقوا يوم 18 ديسمبر عام 2023 ، وخلال عودتهم تعرض ديف إلى وعكة صحية كبيرة، وسقطت أمام مراحيض الطائرة.

وفور هبوط الطائر نقل إلى المستشفى، وبعد مرور 5 ساعات داخلها تم تشخيصه بسرطان الدم النخاعي الحاد، وقبل موعد زفافهم بثلاثة أيام فقدت العروس حب حياتها إلى الأبد، ما جعلها تعاني من صدمة إلى وقتنا الحالي ولم تستطع تخطي الأمر، أو العودة إلى حياتها بشكل طبيعي.

الاستحمام بالماء الساخن يهدد صحتك في الشتاء.. "متزودش عن المدة دي"

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

فتاة تصطحب شقيقتها الرضيعة للسوبر ماركت وتعود بدونها.. لن تصدق ماذا حدث

"حسد وعقبات وأخبار سيئة" تلاحق مواليد هذه الأبراج في أول 3 أشهر من 2024

الحظ حليفهم - 6 أبراج تنتظر بشري سعيدة.. زواج وسفر وترقية