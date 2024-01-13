الامارات | «المرموم.. فيلم في الصحراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم.. فيلم في الصحراء» التي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى 21 يناير الجاري، وتقدم «دبي للثقافة» من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة. ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار «قصص ترويها الطبيعة» أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب.