الامارات | الفجيرة مقراً دائماً لجائزة «زرياب» الموسيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، والمجلس الوطني للموسيقى في المغرب، عن اتفاق يقضي بتحويل مقر إقامة حفل توزيع جائزة زرياب للمهارات من مدينة تطوان المغربية، إلى مدينة الفجيرة بشكل دائم، على أن يعمل الطرفان معاً على وضع معايير واشتراطات تحديد الفائزين بالجائزة خلال النسخ المقبلة.

وتعدّ جائزة زرياب للمهارات، التي يمتد عمرها إلى أكثر من 25 عاماً، واحدة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى على المستويين العربي والدولي.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة، أن حصول الفجيرة على شرف تنظيم واستضافة حفل توزيع جائزة زرياب للمهارات، يُعد استكمالاً لمسيرة تعزيز الحراك الثقافي والأدبي والفني في الإمارة، في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأوضح الحفيتي، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن نقل المسابقة للفجيرة، أنه سيتم العمل على إعداد تصور شامل ومتكامل لإخراج الحدث بشكل لائق واحترافي وبما يليق بحجم الجائزة وقيمتها الأدبية.

من جهتها، أكدت وفاء بناني رئيس المجلس الوطني للموسيقى في المغرب، عن سعادتها بالتوصل إلى الاتفاق، مشيرة إلى أن الفجيرة بما تمتلكه من إمكانات وخبرات، قادرة على الارتقاء بمستوى الجائزة وتعزيز حضورها عربياً وعالمياً. وتضم قائمة الفائزين بجائزة زرياب للمهارات أسماء لامعة على مستوى الساحة الفنيّة، أبرزهم الفنان عبدالوهاب الدوكالي، والفنان الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، والفنان والمطرب المغربي نعمان لحلو، وعازف العود العراقي د. نصير شمّة، وخوان كارمونا، والثلاثي جبران من فلسطين.