زينة تفاجئ جمهورها بإطلالة أنيقة ورسالة غامضة: «بطلت أتكلم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد الضجة الكبيرة التي سببها فيلم «الإسكندراني» في الأيام السابقة، والتي تعد الفنانة زينة أحد نجومه، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور بفستان سواريه أسود يبرز رشاقتها، وصففت شعرها ويفيًا، وعلقت على الصور برسالة غامضة لم يعرف جمهورها ماذا تقصد، لكنهم أشادوا بدورها في «الإسكندراني» وكذلك إطلالتها.

رسالة زينة الغامضة

وعلى الصور التي جذبت انتباه الجمهور، علقت الفنانة زينة برسالة غامضة، ووجهت الشكر لجمهورها في السعودية الذين استقبلوها بحفاوة في أحد الحفلات: «عمري ما فكرت قبل ما أتكلم، بتفاجئ زيي زي الناس، بس الأحلى إني بطلت أتكلم أصلًا. العرض امبارح كان هايل الحمد لله، واستقبال الجمهور السعودي لينا كان مفرح، شعب محب ومضياف وراقي، بشكركم من قلبي».

تعليقات الجمهور على إطلالة زينة

وكانت التعليقات على الصور التي شاركتها الفنانة زينة تشيد بدورها، وتبارك لها على الفيلم الجديد، كما عبروا عن حبهم لها:

«شياكة وأناقة ولياقته ولباقة وناجحة وجميلة، كيف لا يحبك الناس في أي مكان وزمان؟».

«ألف مبروك يا قمر وبالتوفيق والتألق والتميز دائمًا».

«كل الأمنيات بالتألق والإبداع والتميز والنجاح، والأنجح أنك مركزة في فنك ونفسك».

علاقة زينة بأطفالها

وتعتبر الفنانة زينة أطفالها هم كل حياتها، تحتفي بهم وتشاركهم دائمًا الرحلات، وقالت في عيد ميلادهم: «زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غير الدنيا في قلبي وعقلي، وخلاني أحس إن لحياتي لازمة وإني مهمة وإن لوجودي معنى.. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. ربنا يخليكم ليّا ويحفظكم ويسعدكم يا روحي اللي عايشة بيها».