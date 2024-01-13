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الامارات | مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين إثر حادث وقع الجمعة في منجم فحم بمدينة بينغدينغشان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة، أنه حتى الساعة 1:00 صباح اليوم السبت، تم تأكيد وفاة 8 أشخاص واعتبار 8 آخرين في عداد المفقودين من بين 45 شخصا ظلوا في المنجم.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع في الساعة 2:55 مساء الجمعة في منجم فحم تابع لشركة بينغدينغشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز.

ولفتت إلى أن 425 شخصا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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