تسبب أمراض القلب والسكري.. 4 أطعمة شائعة ترفع الكوليسترول وتدمر جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك مجموعة كاملة من العوامل التي تؤثر على صحتنا بشكل عام، ويظل بعضها خارج نطاق سيطرتنا، مثل العمر والجينات الوراثية.

يعتمد البعض الآخر على خيارات نمط الحياة التي نتخذها مثل ما إذا كنا نمارس الرياضة أم لا، ولكن من بين عوامل نمط الحياة هذه، يجب أن يكون النظام الغذائي واحدًا من أكثر العوامل تأثيرًا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ولهذا السبب، فإن ما نأكله بشكل منتظم مهم للغاية، وقد لا ندرك أن بعض الأطعمة التي نتناولها كل يوم يمكن أن تسبب بعض الأضرار لأجسامنا.

وتحدث نيكولا لودلام رين، اختصاصي تغذية بريطاني، عن بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها لهذا السبب.

وأوضح نيكولا: "ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وغالبًا ما يكون ذلك بطرق قد لا ندركها على الفور، فالنظام الغذائي المتوازن يمكن أن يدعم وظائف الجسم المختلفة، من جهاز المناعة لدينا إلى الصحة العقلية".

"ومع ذلك، فإن الأطعمة الشائعة في نظامنا الغذائي اليومي، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون غير الصحية والمواد المضافة، يمكن أن تساهم في مشكلات صحية مع مرور الوقت، إن فهم القيمة الغذائية والتأثيرات المحتملة لما نستهلكه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة على المدى الطويل والوقاية من الأمراض المزمنة"، بحسب الخبير.

وحذر الطبيب من تناول ما يلي بشكل منتظم:

المشروبات السكرية

الأطعمة المعالجة للغاية

الدهون المتحولة

اللحوم الحمراء والمصنعة.

مشروبات سكرية

وهذا يشمل المشروبات الغازية وبعض عصائر الفاكهة، وقال نيكولا: "تساهم هذه المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة في الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب".

ويضيف: "إنها توفر عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية مع قيمة غذائية قليلة أو معدومة ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة الأسنانن تربط العديد من الدراسات استهلاك المشروبات السكرية بمجموعة من المشكلات الصحية."

وأشار إلى دراسة نشرت في مجلة الدورة الدموية عام 2019، والتي وجدت أن المشروبات السكرية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكنه أضاف: "على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤذيك تناول المشروبات السكرية في بعض الأحيان، إلا أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يكون له آثار صحية كبيرة، ومن الأفضل بشكل عام الحد من هذه الأمور قدر الإمكان".

ونصح نيكولا باستبدال هذه المشروبات بالمياه وشاي الأعشاب مع القليل من العصير.

الأطعمة المعالجة للغاية

وحذر نيكولا من أن العديد من الأطعمة التي نحب تناولها كوجبة خفيفة غالبًا ما تكون معالجة بدرجة عالية، يتم تصنيفها عادةً على أنها أطعمة تحتوي على خمسة مكونات أو أكثر لا يتم استخدامها في الطهي المنزلي.

وتشمل هذه المكونات المواد الحافظة والمستحلبات والمحليات والألوان والنكهات الاصطناعية.

وقال نيكولا: "تحتوي هذه الأطعمة غالبًا على دهون متحولة، ومستويات عالية من الصوديوم، والسكريات المضافة، يمكن أن تساهم في السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات المزمنة، لقد وجدت الدراسات، بما في ذلك تلك المنشورة في مجلات مثل المجلة الطبية البريطانية، وجود علاقة بين استهلاك الأغذية فائقة المعالجة والمخاطر الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية."

ونصح الخبير: "على الرغم من أن تناول وجبة خفيفة مصنعة من حين لآخر لن تعرقل النظام الغذائي الصحي، إلا أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية، لذلك من الحكمة الحد من هذه الأطعمة والتركيز على الخيارات الكاملة غير المصنعة."

الدهون المتحولة

توجد هذه العناصر في بعض الأطعمة المقلية والمخبوزات والوجبات الخفيفة المصنعة والسمن النباتي والخبز والزيوت النباتية.

وقال نيكولا: "تزيد الدهون المتحولة من مستويات الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (الضار) بينما تقلل من الكوليسترول عالي الكثافة (الجيد)، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضاف: "نظرًا لمخاطرها الصحية الكبيرة، فمن الأفضل تجنب الدهون المتحولة قدر الإمكان، تقليل الوجبات السريعة إلى ما لا يزيد عن مرة واحدة في الأسبوع، ابحث عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والأسماك، طهي الطعام في المنزل عندما يكون ذلك ممكنا".

اللحوم الحمراء والمصنعة

النقانق وبعض قطع اللحم البقري ترتبط ببعض المشكلات الصحية التي قد تكون خطيرة.

وقال نيكولا: "غالبا ما تحتوي هذه اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وعندما تتم معالجتها، يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بمخاطر صحية، فيرتبط الاستهلاك المفرط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان، لقد ربطت الدراسات، بما في ذلك تلك التي نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، اللحوم المصنعة بسرطان القولون والمستقيم [الأمعاء] وغيرها من المشكلات الصحية."

وأضاف: "على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى الاستغناء عنها تمامًا، فمن الحكمة استهلاكها باعتدال واختيار قطع أصغر حجمًا وخيارات أقل معالجة".

ونصح: "تقترح الإرشادات تناول ما لا يزيد عن 70 جرامًا من اللحوم الحمراء يوميًا (490 جرامًا في الأسبوع)."

إذا كنت تتطلع إلى تقليل استهلاك اللحوم، فقد أوصى الخبير ببدائل مثل الدواجن الخالية من الدهون والأسماك والبروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس.

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